Manfredonia: ultimo ostacolo Gallipoli da superare per riabbracciare la Serie D

La vigilia della partita dell’anno in casa Manfredonia è stata infuocata. Non per l’entusiasmo in vista dell’ultima fatica da affrontare prima di riabbracciare la Serie D dopo cinque anni di assenza. Ma per le esternazioni di patron Di Benedetto che, in settimana, ha tuonato in conferenza stampa contro il Comune sipontino e la società che gestisce lo stadio Miramare. Dal quale, i biancocelesti, sono stati assenti per una stagione intera a causa dei lavori di rifacimento del manto sintetico e di riqualificazione della struttura durati obiettivamente più del dovuto. E ciò ha comportato, per Di Benedetto, non poter contare su incassi che pure avrebbero fatto comodo a fronte di indubbi investimenti fatti in estate e a dicembre, in entrambe le sessioni di mercato. Mister De Candia ha potuto contare su una “corazzata” che ha inevitabilmente vinto il girone A di Eccellenza pugliese. Ma ora c’è da riconquistare la Serie D, che sarebbe il viatico migliore per convincere patron Di Benedetto a proseguire la propria avventura alle redini della società manfredoniana. Intanto si registrano movimenti nei ranghi societari: separazione con Francesco Ciuffreda (dopo quella già consumatasi mesi fa col “diesse” Fabio Moscelli); nuovo addetto stampa Antonio Castriotta, che va a colmare una lacuna decisamente impropria per una società che ambisce a tornare in Serie D e che rappresenta una città di dimensioni non trascurabili come quella di Manfredonia. La comunicazione non è un optional.

Sarà il “Vito Curlo” di Fasano, domenica alle 17:30, il palcoscenico dell’ultimo atto dell’Eccellenza Puglia che, finalmente, decreterà chi potrà festeggiare la Serie D tra Manfredonia e Gallipoli. La lotteria dei play-off e un solo posto base riservato a una pugliese del girone H della quarta serie italiana, impongono l’azzeramento della meritocrazia e costringono due compagini che avrebbero pieno diritto di festeggiare a uno scontro all’ultimo sangue. Ci sarà un vincitore e un vinto, immeritatamente.

Il Città di Gallipoli, perché nella città salentina c’è anche il Gallipoli Football 1919 che raccoglie l’eredità dei gallipolini capaci di arrivare in Serie B più di dieci anni fa prima di fallire, a rimarcare il concetto di “scissione dell’atomo” che caratterizza non poche realtà del calcio dilettantistico, ha vinto il girone B di Eccellenza pugliese con 63 punti frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e una scola sconfitta per 56 gol realizzati (secondo miglior attacco del torneo dopo quello dell’Ugento) e 16 subiti, miglior difesa del campionato. Ai play-off del girone, il Gallipoli ha battuto l’Ugento 3-0 grazie alle reti di Quarta, Sansò e Oltremarini.

A guidare la squadra giallorossa c’è Alessandro Carrozza, gallipolino ed ex calciatore di Serie A, B e C, affiancato, nel ruolo di secondo, da Francesco Di Gennaro, protagonista della cavalcata salentina dalla C alla B del 2009. La rosa del Gallipoli vede la presenza di elementi di esperienza e di categoria superiore come Benvenga e Fruci in difesa e Scialpi a centrocampo. Un organico ulteriormente potenziato nel mercato di riparazione con gli arrivi di Stranieri dal Castrovillari e Piscopiello dal Toma Maglie in difesa e, soprattutto, di bomber Perchaud, ex Real Siti, dal Formia dove aveva comunque fatto bene nella prima parte di stagione segnando dieci gol prima di metterne a segno altre 6 in Salento. Hanno salutato, invece, l’ex Cerignola Matere andato a rinforzare la difesa del Virtus Matino e l’esperto attaccante Falconieri, un passato in Serie A, B e C, passato al Novoli.

Tra gli under spiccano indubbiamente l’esterno Chiatante, ben nove gol all’attivo e l’attaccante Oltremarini, scuola Lecce, andato a segno undici volte. Tra i cannonieri gallipolini anche due centrocampisti, confermati rispetto alla passata stagione, come Caputo e Sansò, entrambi centrocampisti, andati rispettivamente a segno 6 e cinque volte. Oltre al già citato cannoniere francese, sono tre gli elementi della rosa salentina che hanno militato in squadre della Capitanata: Benvenga nel Cerignola, Stranieri nel San Severo e il centrocampista Amatulli, nella Primavera del Foggia in Serie B.

Di seguito l’attuale rosa del Gallipoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate all'intera stagione 2022/2023.

CITTA’ DI GALLIPOLI – Allenatore: Alessandro Carrozza

PORTIERI

Simone De Luca (Proveniente dal Nereto – 2003 (3/-0)

Simone Passaseo (Confermato – 1998 (24/-16)

DIFENSORI

Alex Benvenga (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1991) (23/0)

Giorgio Cardinale (Confermato – 2002) (15/1)

Daniele Fruci (Proveniente dal Martina – 1988) (17/1)

Fabiano Oltremarini (Proveniente dal Virtus Matino – 2004) (3/0)

Andrea Piscopiello (Proveniente dal Toma Maglie – 2003) (14/0 + 5/0 nel Toma Maglie)

Lorenzo Schirosi (Proveniente dal Virtus Matino – 2002) (0/0 + 1/0 nel Virtus Matino)

Andrea Signorelli (Proveniente dal Casarano – 2003) (6/0)

Pietro Stranieri (Proveniente dal Castrovillari – 1995) (12/0 + 10/0 nel Castrovillari)

CENTROCAMPISTI

Graziano Amatulli (Proveniente dal Martina – 2000) (14/1)

Andrea Caputo (Confermato – 2000) (20/6)

Fernando Carrozza (Confermato – 1999) (6/1)

Federico Chiatante (Proveniente dal Casarano – 2004) (22/9)

Michel Gningue (Proveniente dal Virtus Matino – 2003) (13/1)

Simone Montagnolo (Proveniente dal Bitonto – 2004) (11/0)

Giuseppe Sansò (Confermato – 1997) (13/5)

Alessandro Scialpi (Confermato – 1992) (17/2)

ATTACCANTI

Emanuele Barone (Confermato – 2001) (7/0)

Marco Iurato (Confermato – 1998) (23/12)

Giuseppe Nazaro (Confermato – 2003) (20/1)

Mattia Negro (Confermato – 1995) (14/2)

Samuele Oltremarini (Proveniente dal Lecce – 2002) (15/11)

Thomas Perchaud (Proveniente dal Formia – 1998) (11/6 + 12/10 nel Formia)

Christian Quarta (Proveniente dal Sava – 1985) (17/5)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Cosimo Alligri (D) (Confermato e poi svincolato – 2002) (0/0)

Manuel Fauzia (D) (Proveniente dal Monterosi e poi ceduto al Formia – 2003) (2/0)

Alexandro Leuzzi (D) (Proveniente dal Nardò e poi ceduto al Novoli – 2005) (2/0)

Luca Matere (D) (Confermato e poi ceduto al Virtus Matino – 2000) (6/0)

Andrea Portaccio (C) (Confermato e poi ceduto al Galatone – 1996) (0/0)

Vito Falconieri (A) (Proveniente dal Martina e poi ceduto al Novoli – 1986) (5/0)

Vito Lasalandra (A) (Proveniente dal Gravina e poi ceduto allo stesso – 2003) (1/0)