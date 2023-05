Il Pietramontecorvino è salvo. I rossoneri di mister Mennella battono 2-1 in casa la Virtus Gioiese in quello che era un vero e proprio scontro diretto per evitare i play-out di Eccellenza molisana. Apre le danze D'Amore per i petraioli che poi vanno in apnea a causa del momentaneo pareggio degli ospiti. Ci pensa poi Consiglio a siglare la rete decisiva e a garantire la categoria anche per il prossimo campionato alla squadra dei Monti Dauni. Lieto fine per una stagione che, tuttavia, era nata sotto altri auspici per una società che sia in estate che nel mercato di riparazione invernale aveva comunque profuso il massimo impegno per allestire una compagine che fosse in grado di piazzarsi in zona play-off.