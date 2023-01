Squadra in casa

Squadra in casa Pietramontecorvino

Il Pietramontecorvino torna a vincere e lo fa in casa battendo per 2-1 il Venafro grazie alle reti messe a segno da Rizzelli e Balletta che ribaltano l'iniziale vantaggio degli ospiti. Con questo successo i rossoneri di mister Mennella si portano a quota 18 punti, quattro in più sulla zona play-out.

Intanto il mercato fa registrare l'arrivo tra i pali di Aldo Mastropieri, classe 2005, proveniente dal settore giovanile del Foggia.

Di seguito l'attuale rosa del Pietramontecorvino

PIETRAMONTECORVINO – Allenatore: Ciro Mennella

PORTIERI

Mirko Castelluccio (Proveniente dalla Juventus San Michele – 2005)

Aldo Mastropieri (Proveniente dal Foggia – 2005)

Massimo Orillo (Confermato – 1990)



DIFENSORI

Valerio Catapano (Cresciuto nella società – 2005)

Francesco Di Carlo (Proveniente dal San Pio X Lucera – 2005)

Luigi Consiglio (Confermato – 2003)

Federico De Vivo (Confermato - 1992)

Giovanni Longo (Confermato – 1982)

Luca Sambero (Confermato - 2004)

Guerino Turzo (Proveniente dall’Atletico Fiuggi – 2002)



CENTROCAMPISTI

Antonio Caccavelli (Confermato – 2005)

Waldo Corsano (Confermato – 1998)

Pasquale De Battista (Proveniente dal Venosa – 1993)

Vincenzo De Cristofaro (Proveniente dal Volturino – 1995)

Mauro De Rita (Proveniente dal Lucera – 1991)

Simone Lubrano (Proveniente dal San Severo – 2004)

Michele Mammollino (Confermato – 2001)

Stefano Marea (Proveniente dall’Orta Nova – 2003)

Antongiulio Torraco (Proveniente dall’Orta Nova – 2002)

Claudio Vacca (Cresciuto nella società – 2004)

Massimo Vannella (Confermato – 1985)



ATTACCANTI

Luigi Balletta (Proveniente dal Lucera – 1994)

Saverio D’Amore (Confermato – 1993)

Stefano De Cotiis (Proveniente dal Real Guglionesi – 2003)

Alessandro Melino (Confermato – 1993)

Luca Sauchelli (Confermato – 1987)

Valentino Verderosa (Proveniente dal San Salvo – 2001)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Francesco Leccese (P) (Proveniente dal Foggia e poi ceduto al Lucera – 2004)

Giovanni Clemente (D) (Proveniente dal Lucera e poi ceduto allo stesso – 2002)

Antonio Della Dalia (D) (Proveniente dal Lucera e poi ceduto allo stesso – 2003)

Gabriele Pipoli (C) (Confermato e poi ceduto alla Nuova Daunia – 1994)

Simone Carella (A) (Proveniente dal Lanciano e poi ceduto alla Nuova Daunia – 2003)