Sconfitta casalinga per il Pietramontecorvino

Non basta al Pietramontecorvino una grande prestazione e tanto cuore per fermare la corsa del Sesto Campano, che espugna il "Comunale" del centro dei Monti Dauni con un gol realizzato sul finire di gara. Primo tempo molto combattuto con i petraioli che attaccano a più riprese l'area avversaria, non riuscendo a trovare però il guizzo vincente. Reti bianche dopo i primi 45'. Nella ripresa sono i campani a trovare la rete che sblocca il match. Lo svantaggio scuote i rossoneri, bravi a realizzare poco dopo il pari con il solito D'Amore, giunto alla sua nona rete stagionale, che da pochi passi non fallisce ed insacca la palla in rete per la gioia del pubblico presente. Gli uomini di mister Di Flumeri ci credono, lottano a caccia del gol del sorpasso, creando numerose occasioni ed esprimendo un buon calcio. Da qui alla fine è un monologo rossonero. Ma, nonostante l'atteggiamento propositivo e la voglia di portare a casa l'intera posta in palio, in pieno recupero arriva la beffa per i padroni di casa. Il Sesto Campano approfitta di uno svarione difensivo rossonero per realizzare il gol-vittoria che regala agli ospiti tre punti.

Un passo indietro rispetto all'ultima trasferta di Castel di Sangro dove non è bastato un buon secondo tempo ai rossoneri per tornare dalla trasferta abruzzese con l'intera posta in palio. Un punto che non aveva soddisfatto pienamente i petraioli, andati, nel corso della prima frazione di gioco, sotto di due reti contro una squadra che, fino a quel momento, si era contraddistinta tra i peggiori attacchi del torneo. Nella ripresa si era vista in campo un'altra squadra che, nonostante l'espulsione di Pipoli, nel giro di pochi minuti, pareggiava i conti con una doppietta di D'Amore, che prima accorciava con freddezza dagli undici metri e poi ristabilva la parità battendo il portiere avversario da pochi passi. A nulla, però, è poi servito l'assedio finale, dove i rossoneri dei Monti Dauni hanno sfiorato più volte il gol-vittoria.