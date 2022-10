Pietramontecorvino fabbrica del gol. Gambatesa battuto 6-0

Se fosse ancora vivo il Totogol e, per assurdo, fossero considerate in schedina anche le gare delle categorie minori, il Pietramontecorvino non sarebbe mai inserito. Troppo facile l'over quando giocano i petraioli. Che stavolta, per lo meno, non si fanno bucare dagli avversari. I malcapitati di turno sono quelli del Gambatesa, battuti sonoramente per 6-0. Melino con una doppietta, D'Amore, De Rita, Turzo e Pipoli i marcatori di giornata al Comunale del paese dei Monti Dauni. Una vittoria rigenerante, sia pur maturata contro la Polisportiva, ultima in classifica a quota 0 e 43 gol subiti (il Campodipietra è a -1 e già con 66 gol subiti in 8 gare), che rappresenta un segnale di continuità anche rispetto alla sfortunata performance infrasettimanale di Coppa Italia di categoria contro il più quotato Aurora Alto Casertano. Match terminato 4-3 per gli ospiti che ritirano il pass per la qualificazione ai quarti. Per i rossoneri di mister Di Flumeri sono andati a segno Verderosa, Turzo a cui si aggiunge una autorete dei campani.