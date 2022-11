Pietramontecorvino: mister Mennella esordisce con una sconfitta

Il Pietramontecorvino perde al Comunale contro l'Isernia, avversario di alta classifica, per 4-2. Brutto periodo in casa rossonera dopo le dimissioni di mister Di Flumeri e l'avvento di Ciro Mennella, reduce dalla negativa esperienza in Promozione della passata stagione con l'Apricena alla guida, per la verità, di una squadra del tutto inadatta alla categoria e che, lungamente, è stata ultima in classifica prima che la società corresse ai ripari tra dicembre e gennaio.

Dopo le numerose esperienze da calciatore avute in Serie D e Eccellenza, il tecnico sanseverese arriva in terra petraiola dopo aver guidato diverse squadre tra cui San Severo (Juniores Nazionale e vice allenatore della Prima Squadra), Real Guglionesi e, appunto, Sporting Apricena. Lo stesso allenatore da anni è un punto di riferimento del calcio giovanile grazie al lavoro che svolge con la Scuola Calcio Eagles San Severo.

Venendo alla gara contro gli isernini, la squadra dei Monti Dauni era pure riuscita a recuperare il doppio svantaggio grazie a Melino e Balletta. Poi i molisani dilagavano con Di Lullo e Negro, autore di una doppietta.

PIETRAMONTECORVINO - Leccese, Di Carlo, Consiglio, Pipoli, De Vivo, Longo, Turzo, Balletta (82’ Verderosa), D’Amore, De Rita, Melino. Allenatore: Mennella

CITTÀ DI ISERNIA SAN LEUCIO: Elisei, Pirollo (93’ Cristina), Mingione, Giordano (63’ Pettrone), Belfiore, Pesce, Ercolano, Di Lullo, Negro, Panico N. (79’ Di Giulio), Cascio. Allenatore: De Bellis

Arbitro: Giorgiani di Pesaro (assistenti Petrillo–Guidi)

RETI: 8’ e 90’ Negro (ISL), 30’ Pirollo (ISL), 56’ Melino (P), 64’ Balletta (P), 70’Di Lullo (ISL).

Note: espulso al 75’ Longo (P) per somma di ammonizioni. Ammoniti Mennella (allenatore) e Di Carlo (P); Ercolano (ISL).