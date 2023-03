Cinquina Pietramontecorvino al Castel di Sangro

Il Pietramontecorvino di mister Mennella fa suo lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Castel di Sangro. Ora sono nove i punti di vantaggio dei petraioli sulla zona play-out, occupata proprio dai sangrini a quota 21 assieme alla Gioiese in quintultima posizione. Un successo che rinfranca i rossoneri dei Monti Dauni dopo il mezzo passo falso di quindici giorni fa sul campo della Polisportiva Gambatesa, penultima in classifica (uno pari il finale e rete di Melino per il Pietra). I petraioli vanno a segno con D'Amore, Balletta e Vannella che rintuzzano l'iniziale vantaggio dei giallorossi che poi mettono a segno il gol del 3-2. Ci pensano Consiglio e Rizzelli a mettere il risultato in cassaforte per il Pietramontecorvino.