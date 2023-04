Campobasso troppo forte. Il Pietra cade e ora ha 180 minuti per evitare i play-out

Nulla da fare per il Pietramontecorvino di mister Mennella che cade di misura tra le mura amiche contro il forte Campobasso, capolista dell'Eccellenza molisana e lanciato verso la promozione in Serie D (anche se tallonato dall'Isernia che insegue a due punti di distanza). Rizzelli firma il momentaneo vantaggio dei petraioli al 78' ma poi tordella all'87' e Ciccio Ripa all'89' ribaltano il risultato in favore dei "lupi" molisani. Adesso ci sono 180 minuti, le ultime due partite del campionato, per salvarsi senza passare attraverso i play-out. Zona dalla quale, attualmente, i rossoneri dei Monti Dauni sono fuori. Ma il Castel di Sangro ha solo due punti in meno, 28 contro i 30 dei petraioli. Bisognerà fare massima attenzione per non farsi risucchiare. Sarebbe un vero peccato per una squadra che, sulla carta, avrebbe meritato decisamente miglior sorte e il cui avvicendamento in panchina con Mennella al posto di Di Flumeri, probabilmente, non è stata una scelta azzeccata.

PIETRAMONTECORVINO: Mastropieri, Di Carlo, Turzo, Longo, Consiglio, Vannella, De Cotiis, Balletta, D’Amore, De Battista, Rizzelli (86′ Marea). In panchina: Castelluccio, Lombardi, Priore, Valentino, De Vivo, Catapano. Allenatore: Ciro Mennella

CAMPOBASSO: Di Rienzo, Tizzani (86′ Franchi), Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Anastasia (46’ Lombari), Traorè (60’ Potenza), Ripa, Fruscella (60’ Tordella), Guillari (86′ Vanzan). In panchina: Pinto, Cascione. Allenatore: Giuseppe Di Meo

Arbitro: Cavacini di Lanciano

Assistenti: Guidi e Bonavita di Termoli.

Marcatori: Rizzelli 78’ (PMC), 87’ Tordella (CB), 89’ Ripa (CB).

Ammoniti: Balletta, De Battista, Mastropieri, Rizzelli, Priore e Di Carlo per il Pietramontecorvino; Sabatino, Potenza, Tordella, Vanzan e Ripa per il Campobasso.

Espulso: Mister Di Meo (CB).