Pietramontecorvino al battesimo di fuoco contro una retrocessa dalla Serie D

Esordio ufficiale in campionato domani alle 15 al Comunale per il Pietramontecorvino di mister Di Flumeri che affronterà un cliente assai scomodo e che punta al ritorno in Serie D. L’Aurora Alto Casertano, infatti, punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza molisana, anche se dovrà vedersela con il redivivo Campobasso, che resta “1919”, ma il cui titolo sportivo è stato rilevato dalla proprietà americana del Campobasso appena escluso dalla Serie C. La squadra campana è la sintesi di un progetto che abbraccia un’area geografica che comprende 48 comuni della provincia di Caserta, un territorio che va dalla riva del Volturno all’Alto Beneventano.

La squadra è affidata all’ex Foggia Nicola Mancino, ormai 38enne, che veste i panni di allenatore-giocatore dei biancorossi. La compagine è reduce da una esperienza da incubo nel girone F di Serie D dove ha chiuso la passata stagione all’ultimo posto con sette punti, una sola vittoria, 29 sconfitte, 81 gol incassati e 61 calciatori tesserati. Un bilancio decisamente negativo per una società che, per la prima volta, si era affacciata alla quarta serie italiana.

L’organico è stato ovviamente rivoluzionato. Pochi superstiti della passata stagione, tutti under, e molti volti nuovi. Tra questi spiccano quelli degli esperti Perretta dallo Scalea e Vallefuoco, un ritorno, dall’Isernia in difesa; D’Ovidio dal Sesto Campano con la coppia Imbimbo-Manna dal Vico Equense in mediana e, soprattutto Luis Alfageme, argentino classe 1984, con una lunga carriera alle spalle in Serie B e Serie C. Ad affiancarlo in attacco ci sarà Ciccone, proveniente dall’Albanova.

Esordio stagionale positivo per i casertani che, in Coppa Italia di categoria, hanno passeggiato contro l’Altilia Samnium battendolo per 13-0 e vinto 4-2 a San Pietro in Valle contro la formazione locale.

Arbitro dell’incontro sarà Michele Matarese di Termoli.

Di seguito l’attuale rosa dell’Aurora Alto Casertano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza e anno di nascita.

AURORA ALTO CASERTANO – Allenatore: Nicola Mancino

PORTIERI

Alessandro D’Andrea (Proveniente dal Molfetta – 2000)

Angelo Ranieri (Proveniente dal Francavilla – 2004)



DIFENSORI

Andrea Bottiglieri (Confermato – 2003)

Simone D’Itri (Confermato – 2004)

Nicola Longobardo (Confermato – 2002)

Bruno Perretta (Proveniente dallo Scalea – 1998)

Gennaro Puolo (Proveniente dalla Juve Stabia – 2003)

Emilio Reale (Proveniente dall’Afragolese – 2004)

Davide Vallefuoco (Proveniente dall’Isernia – 1987)



CENTROCAMPISTI

Luigi Abitino (Confermato – 2004)

Giovanni Balsamo (Confermato – 2003)

Domenico D’Ovidio (Proveniente dal Sesto Campano – 1995)

Vincenzo Imbimbo (Proveniente dal Vico Equense – 2000)

Nicola Mancino (Confermato – 1984)

Giuseppe Manna (Proveniente dal Vico Equense – 1997)



ATTACCANTI

Luis Alfageme (Proveniente dal Matese – 1984)

Emanuele Ciccone (Proveniente dall’Albanova – 1994)

Gennaro Norcia (Proveniente dalla Paganese – 2004)

Filippo Picillo (Confermato – 2004)

Simone Soprano (Proveniente dal Napoli United – 2000)