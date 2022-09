Il Pietra spaventa l'Aurora Alto Casertano, Alfageme salva i suoi al 90'

Comincia con un buon punto conquistato la nuova stagione del Pietramontecorvino nel campionato di Eccellenza molisana. Davanti al proprio pubblico, i rossoneri fermano l'Aurora Alto Casertano dell'ex Foggia Nicola Mancino, una delle formazioni candidate alla vittoria finale del tornao. Dopo un primo tempo dove le squadre si studiano, la ripresa vede i rossoneri di mister Di Flumeri passare in vantaggio con la rete di Carella, abile a infilare a tu per tu con il portiere ospite su assist di Vacca dopo una azione ben manovrata dai petraioli. Al 90', però, i casertani pervengono al pareggio con Luis Alfageme, esperto attaccante argentino dal passato in Serie B e in Serie C, che permette ai biancorossi di uscire dal "Comunale" del paese dei Monti Dauni con un punto grazie a un pallonetto di rimbalzo.