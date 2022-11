Punto guadagnato per l'Orta Nova contro il Mola

Un punto guadagnato per l'Orta Nova di mister Bonetti che, a San Ferdinando, pareggia per uno a uno contro la più quotata Unione Sportiva Mola. Succede tutto nella prima frazione con il vantaggio degli ospiti a firma di Ricucci al 35' e il pareggio del solito Cormio al 41'. La classifica resta stabile per gli ortesi a 12 punti, borderline sulla zona hot della graduatoria. Infatti con San Marco a quota 11 e Polimnia a 10 non si può certo stare tranquilli. Il calciomercato è alle porte e, sicuramente, la socierà interverrà per conferire maggiore esperienza alla pattuglia allenata da Francesco Bonetti. Il quale, va evidenziato, sta comunque lavorando bene considerato il ritardo con cui è partita la stagione e con cui è stata assemblata praticamente da zero una compagine che era reduce dalla retrocessione in Promozione prima di essere ripescata.