Orta Nova sconfitto in casa. Il girone di andata si chiude in zona play-out

Prima sconfitta per mister Di Flumeri sulla panchina dell'Orta Nova. A San Ferdinando di Puglia passa l'Unione Calcio Bisceglie per 3-2. Di positivo c'è la reazione dei biancazzurri, passati in svantaggio di tre gol per via della doppietta di Amoroso e il gol di Petrignani. Dascoli dagli undici metri e Lanzone rendono poi la sconfitta meno amara per gli ortesi che chiudono il girone di andata al terzultimo posto con 13 punti. Unica consolazione il cammino diastroso del Vigor Trani e il flop Foggia Incedit. Nel primo caso la retrocessione in Promozione è cosa certa. Nel secondo, invece, i foggiani si rinforzeranno. Cosa che è chiamata a fare anche la compagine ortese se non vuole correre rischi.

ORTA NOVA: Capossele, Cannone, Valentino, Camporeale, Daluiso, Lamacchia, Jarju, Cormio, Lanzone, Dascoli, Di Dedda. In panchina: Bertran, Venturino. Allenatore: Fabrizio Di Flumeri

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: G. Lullo, S. Lullo, Ferrante, Monopoli, Andriano, Bufi, Zinetti (77’ Stancarone), Morra, Amoroso (72’ Di Palma), Saani (79’ Binetti), Napoli (42’ Petrignani). In panchiba: Ancona, Piccolo, Cascione, De Marco, Preziosa.

RETI: 44’ e 47' Amoroso (UCB), 59’ Petrignani (UCB), 70’ rig.Dascoli (ON), 79’ Lanzone (ON)

Ammoniti: Camporeale (ON), Jarju (ON), G. Lullo (UCB), Monopoli (UCB)

Espulso: 80’ Monopoli (UCB)

Arbitro: Sarcina (Barletta) (assistenti Rizzi e De Meo di Foggia)