Primo tempo da incubo per l'Orta Nova. Il derby è del Real Siti

Prima sconfitta per l'Orta Nova di mister Bonetti che perde il derby contro il Real Siti per 3-2. A San Ferdinando di Puglia, gli ortesi vivono un primo tempo da incubo. Già, perché i verdazzurri di mister Lo Polito bucano per tre volte Capossele nell'arco dei primi 45 minuti. La "legione straniera", stavolta, non tradisce le attese e va a segno due volte con Igor Ferreira al 7' e al 12' e una con Alexis Ramos al 40'. Nella ripresa, complice l'espulsione di Bax tra le fila della squadra di Stornara, viene furoi l'orgoglio degli ortesi che colpiscono al 61' con Consolazio dagli undici metri e con Lamacchia al 90'.