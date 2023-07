Orta Nova: saluta mister Fabrizio Di Flumeri

"Credo sia arrivato il momento di voltare pagina". Si apre così il post di addio di mister Fabrizio Di Flumeri all'Orta Nova. Un incipit che, forse, la dice tutta sull'incertezza che regna nel club ortese. Nelle scorse settimane ci sono stati abboccamenti con Lanza, ex tuttofare pittoresco della Vigor Trani (con risultati disastrosi) e con i dirigenti dell'Incedit. Nel primo caso come ingresso in società per garantire ancora l'Eccellenza. Nel secondo caso per rilevare il titolo sportivo e garantirsi l'Eccellenza senza passare attraverso la lotteria ripescaggi. Non se ne è fatto niente. Ma, di certo, c'è solo che l'Orta Nova tace e che, eventualmente, le gare casalinghe si continuerebbero a giocare a San Ferdinando di Puglia con il campo sportivo di casa in cui, finalmente, inizieranno i lavori di riqualificazione.

Nel frattempo, mister Di Flumeri si guarda giustamente attorno. Per l'ex tecnico del Lucera, la consapevolazza di aver condotto l'Orta Nova alla salvezza all'esito di una stagione dove non sono mancati i travagli. Inoltre, è stato uno dei primissimi casi di allenatore che ha guidato due squadre diverse nel corso della stessa stagione, avendo iniziato in Eccellenza molisana col Pietramontecorvino (con risultati sostanzialmente in linea con l'obiettivo tranquillità) per poi decidere di dimettersi prima di iniziare la nuova avventura alla guida della squadra del Basso Tavoliere.

Fabrizio Di Flumeri ha voluto ringraziare singolarmente tutti i componenti dell'Orta Nova. "Grazie a Mariano Tarantino, Nico Di Dedda, Enzo Audiello per la fiducia e l'opportunità. A Lello Giannuario, Luca Caporale, Francesco Scopece, Leo Traisci per avermi sopportato e supportato in qualsiasi circostanza. A chi ci ha sostenuto ed ha fatto il tifo per noi. Ai ragazzi che, con sacrificio e dedizione, sono riusciti a conquistare sul campo, esclusivamente con le proprie forze e con tanto orgoglio, quell'importante traguardo chiamato salvezza che a dicembre sembrava un miraggio, riempiendomi di soddisfazioni".