Orta Nova: è Di Flumeri il nuovo mister

Fabrizio Di Flumeri è il nuovo allenatore dell'Orta Nova. Subentra a Francesco Bonetti, "esonerato" pochi giorni fa. In realtà ha ottenuto l'esonero che gli permette di allenare già in questa stagione una nuova squadra, esattamente come nel caso di Di Flumeri, a sua volta dimessosi da allenatore del Pietramontecorvino, in Eccellenza molisana, alcuni giorni fa. Assieme a lui, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare Antonio Di Caterina, ex segretario del San Severo nella passata stagione e proprio dei rossoneri dei Monti Dauni in questo campionato. Anche lui adesso libero da impegni e che potrebbe abbracciare la causa ortese. Già in estate c'era stato qualche approccio interlocutorio e il dialogo pare essere ripreso in queste ore. Quel che è certo è che l'Orta Nova dovrà ampliare il proprio staff, "tallone d'Achille" che ha spinto Bonetti, di fatto, a mollare il progetto. Serviranno anche rinforzi. E in questo caso è probabile che Di Flumeri possa portare in dote qualche elemento dal Pietramontecorvino, specialmente qualche ex Lucera, squadra che ha allenato nella passata stagione prima di essere esonerato verso la fine del torneo di Promozione.