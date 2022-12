Crisi Orta Nova: via mister Bonetti e bomber Consolazio

Crisi a Orta Nova. Francesco Bonetti non è più l'allenatore degli ortesi. Insieme a lui saluta anche Michele Consolazio, attaccante classe 1990, sette gol in nove presenze, fedelissimo del tecnico ex San Severo e arrivato con lui in estate (mollando il Bisceglie) per rilanciare le ambizioni del club reduce della retrocessione in Promozione, salvo poi essere ripescato. Il cammino dei biancazzurri, finora, era stato in linea con quello che resta l'obiettivo stagionale: la salvezza. Tuttavia, a fronte di una squadra ricostruita praticamente da zero in fretta e furia, l'Orta Nova sconta l'atavica impossibilità di giocare le gare casalinghe nel proprio campo sportivo (si gioca a San Ferdinando) e, probabilmente, il tecnico molisano si sarebbe aspettato qualcosa di più in termini di rinforzi e di organizzazione societaria e tecnica per lavorare al meglio.