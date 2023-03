Pari e patta tra Orta Nova e Borgorosso

Squadra in casa

Orta Nova

Tutto nel primo tempo tra Orta Nova e Borgorosso Molfetta, due squadre che sostanzialmente non hanno più nulla da chiedere al campionato al punto di dividersi equamente la posta in palio. Passano in vantaggio gli ospiti con Vitale al 25'. Ci pensa poi Nannola, cinque minuti dopo, a raddrizzare le sorti della gara. Benché terzultimi a quota 23 punti, è decisamente improbabile che gli ortesi di mister Di Flumeri si giocheranno lo spareggio play-out contro l'Incedit, penultimo inchiodato a quota 8. Abissale il divario ormai.