Bisceglie troppo forte. L'Orta Nova cade in casa

Troppo forte il Bisceglie per l'Orta Nova di mister Bonetti, costretto a soccombere 4-0 a San Ferdinando. A segno l'inossidabile bomber Di Rito al 19' su calcio di rigore, al 23' è Lamacchia, purtroppo, a deviare alle spalle di Capossele. Nella ripresa ancora Nicolas Di Rito a segno al 51' poi tocca a Salguero, al 75', chiudere definitivamente i conti. Prosegue la striscia positiva dei nerazzurrostellati di mister Cinque, ancora imbattuti in campionato e con la propria porta ancora inviolata dopo cinque giornate. Anche l'attacco, con 14 reti, è il migliore del girone A di Eccellenza (come quello del Manfredonia). Unico neo, rispetto alla capolista Donia, è l'aver pareggiato una gara. Segno X in schedina che è invece sconosciuto agli ortesi che, finora, hanno vinto due partite e ne hanno perse tre.

ORTA NOVA - 1 Capossele (12 Daduzioal 68'), 2 Cannone (20 Cormio F. al 70'), 3 Valentino, 4 Mastrogiacomo, 5 Daleno, 6 Lamacchia D., 7 Dascoli (18 Ventura al 82'), 8 Torraco (19 Camporeale al 56'), 9 Consolazio, 10 Cormio D., 11 Lanzone. In panchina: 13 Buonamico, 14 Di Dedda, 15 Lamacchia G., 16 Daluiso, 17 Jarju. Allenatore: Francesco Bonetti

BISCEGLIE 1 Tarolli, 2 Barletta, 3 Logrieco, 4 Stele (14 Paolillo al 46'), 5 Sanchez, 6 Rodriguez, 7 Bonicelli (15 Mastropietro al 76'), 8 Pissinis, 9 Di Rito (13 Salguero al 68), 10 De Vivo (16 Grumo al 71'), 11 Dargenio (20 Marasciulo al 84'). In panchina: 12 Zinfollino, 17 Ferrante, 18 Di Pierro, 19 Poverino. Allenatore: Franco Cinque

Arbitro Stefano Pezzolla di Bari (assistenti Giuseppe Garofalo di Bari, Francesco Gorgoglione di Barletta)

RETI - Di Rito rig. al 19', 51', Lamacchia D. (aut.) al 23', Salguero al 75'

Ammoniti - Cormio D. (ON), Bonicelli, Pissinis (BI)