Eccellenza molisana - Il Pietramontecorvino perde in trasferta contro il Volturnia: pirotecnico 4-3

Pirotecnico 4-3 al "Mario Di Ianni" di Cerro al Volturno dove il Pietramontecorvino esce sconfitto all'esito di una gara combattuta e in cui entrambe le formazioni si sono rincorse e riacciuffate di continuo. I rossoneri dei Monti Dauni, però, passano in vantaggio mettendo a segno due gol con Saverio D'Amore e Massimo Vannella su rigore. Al 36' gli isernini accorciano le distanze con Di Placido e agguantano poi il pareggio con Di Gregorio. Nella ripresa è Mirko Russo a riportare in vantaggio gli ospiti ma Petrocelli e ancora Di Gregorio regalano vittoria e tre punti finali ai padroni di casa.