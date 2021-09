Eccellenza molisana: Pietramontecorvino travolto a Isernia

Finisce 8-2 per gli isernini, accreditati alla vittoria finale del torneo. A segno, tra gli altri, bomber Panico con una tripletta e Imperio Carcione, esperto centrocampista dal passato in categorie superiori. Di Rizzelli e Mammolino i gol dei rossoneri dei Monti Dauni

Pesante rovescio quello subito dal Pietramontecorvino nella gara di esordio di Eccellenza molisana. 8-2 il finale in favore dei padroni di casa dell’Isernia-San Leucio, tra le favorite alla vittoria finale del campionato. I rossoneri di Giuseppe D’Angelo, a parziale discolpa, non potevano contare su tre titolari quali il centrocampista Mirko Russo e gli attaccanti Alessandro Melino e Saverio D’Amore. Buon primo tempo per i rossoneri dei Monti Dauni che giocano ad armi pare contro l’avversario. Ma i molisani vengono fuori alla distanza mostrando superiorità tecnica e mentale. Dell’ala Vincenzo Rizzelli e del centrocampista Michele Mammolino le reti dei foggiani. Per l’Isernia a segno Giglio, bomber Nicola Panico (tripletta per lui, ndr), Sabatino, Lombardi, Vitale e Imperio Carcione, esperto centrocampista dal passato in categorie superiori. Prossima gara casalinga domenica 19 settembre contro il Gambatesa.