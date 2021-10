Eccellenza molisana - Il Pietramontecorvino travolge il Campobasso 1919 con otto gol

Roboante risultato casalingo per i rossoneri dei Monti Dauni

Il Pietramontecorvino straccia il Campobasso 1919 tra le mura amiche con un roboante 8-2. Mattatore della partita l'attaccante Saverio D'Amore autore di ben quattro gol. Doppietta per il centrocampista Waldo Corsano, un gol ciascuno per il terzino Mirko Russo e per l'esterno d'attacco Vincenzo Rizzelli. Le due reti dei molisani, invece, sono state messe a segno da Laudizio e Omoregie. Le otto reti di oggi portano il Pietramontecorvino di mister Giuseppe D'Angelo ad essere la squadra con più gol messi a segno nelle prime quattro giornate di Eccellenza molisana: ben 15. Di contro, però, la difesa rossonera è la seconda più battuta del torneo con quindici reti subite. Solo l'Altilia Samnium ha finora subito peggio avendo incassato sedici gol.