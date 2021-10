Il Pietramontecorvino pareggia a Sesto Campano

I rossoneri dei Monti Dauni vanno a sette punti in classifica

Il Pietramontecorvino porta a casa un punto dalla trasferta di Sesto Campano. Nella partita giocata sabato sono stati i rossoneri dei Monti Dauni a passare in vantaggio al 34' con un calcio di rigore realizzato dall'attaccante Massimo Vannella. I padroni di casa sono pervenuti al pareggio grazie al gol messo a segno da Gianmarco Gazerro. Con questo risultato la squadra di mister Giuseppe D'Angelo passa a sette punti in classifica mantenendo ancora il miglior attacco del torneo con 16 reti messe a segno come l'Olympia Agnonese ma anche la seconda difesa più perforzata dell'Eccellenza molisana girone A con sedici gol subiti. Peggio ha fatto solo l'Altilia Samnium che di gol, finora, ne ha incassati ben diciannove.