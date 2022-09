San Severo battuto dal Mola a Capurso

Il San Severo di mister Rufini cade sul neutro di Capurso per 2-0 contro il Mola di mister Tangorra che stende i giallogranata con un gol per tempo: Taccogna e Doukoure regalano i tre punti ai baresi, probabilmente ridimensionati rispetto alla passata stagione, ma comunque in grado di centrare agevolmente la zona play-off. Un risultato che non premia i giallogranata che, privi del bober Siclari, hanno anche sfiorato il gol con una traversa colpita da Colangione. Primo tempo combattuto ed abbastanza equilibrato con il Mola che trova il vantaggio al 17' grazie a Taccogna. Il San Severo non ci sta e prova reagire tanto che al 42' Colangione colpisce la trasversale con un gran tiro. Nella ripresa è il Mola a raddoppiare al 68' con Doukoure che, dopo un contropiede, salta Leuci e deposita la sfera nella porta ormai sguarnita.

Duro il commento del presidente dei sanseveresi, Dino Marino, a fine gara: "poca determinazione e in avanti completamente spuntati. A mio avviso il migliore dei nostri attaccanti è stato Cannarozzi, un 2004, con Pasquale Trotta e Nino Morra non propositivi. Diciamolo: una squadra forte si vede sul campo e noi non lo siamo stati".

Mola: Bellavista, Ricucci, Zingrillo, Piperis, Diagne, Manzari, Taccogna, Sisto, Souare, Doukoure, Fasciano. In panchina: Lagioia, Dispoto, Cantalice, Avantaggiati, Romanelli, Corvasce, Bovio, Mongiello, Terrevoli. Allenatore: Massimiliano Tangorra

San Severo: Leuci, Morra, Ianniciello, Colangione, Trotta, Salvemini, Morra, Rubino, Botticelli, Cannarozzi, Cordisco. In panchina: Carella, Caruso, Stoppiello, De Vita, Vespa, Lubrano, Villani, Martignetti, Fantasia. Allenatore: Danilo Rufini

Arbitro: Caldararo di Lecce

Reti: 17' Taccogna (Mo), 68' Doukoure (Mo)

Note: ammonito Botticelli (SS). Spettatori: 300 circa. Recuperi: 1' e 3'