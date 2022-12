Manfredonia forza 7, Trani travolto

Manfredonia campione d'inverno con 33 punti in classifica, tre in più sul Bisceglie che ieri ha battuto il Real Siti di misura tra le mura amiche. Tutto come da pronostico per i sipontini di patron Di Benedetto e mister De Candia. Il 2023 si conclude nel pieno rispetto del ruolino di marcia verso la Serie D. Per la cronaca, oggi a San Ferdinando, a segno Turitto con una tripletta, Quitadamo, D'Aiello, Morra e Panelli. Nulla da fare per il Vigo Trani, fanalino di cosa del girone A di Eccellenza a 0 punti e con 78 reti sul groppone. Intanto si registrano tre addii, considerata la necessità di sfoltire una rosa davvero nutrita dove non pochi sono stati gli elementi, anche di spessore, che hanno fin qui trovato poco spazio. Via Kevin Gissi, due gol in sette partite. Per l'attaccante classe 1992 arrivato a inizio campionato destino segnato visto l'arrivo di bomber Beppe Lopez. Ha salutato anche Francesco Potenza, attaccante classe 1986, accasatosi al Campobasso in Promozione dopo aver segnato quattro gol in nove partite. Anche per lui destino segnato con l'arrivo di un altro attaccante di sicuro affidamento come Zaldua. Ha salutato anche Benito Cicerelli, centrocampista classe 1996 accasatosi al San Severo. Per lui 6 presenze in questa prima parte di stagione.