Manfredonia marcia da capolista. Il San Marco gli fa un favore contro il Corato

Il Manfredonia stende l'Unione Calcio Bisceglie con il più classico dei risultati a San Ferdinando di Puglia. Protagonista assoluto Luigi Conticchio, difensore classe 2003, autore di una doppietta. I sipontini si godono il primato solitario in testa alla classifica del girone A di Eccellenza pugliese con 26 punti, due in più sul Bisceglie e sul Corato che oggi, in casa, è stato bloccato sullo 0-0 dal San Marco. Unico neo per i biancocelesti quello di dover continuare a disputare le proprie gare casalinghe lontano dal "Miramare". I malumori della tifoseria sono evidenti commisurati alle lungaggini del restyling dello stadio, decisamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia e che inficiano il cammino trionfale della squadra di patron Di Benedetto. Una massiccia presenza di supporters sipontini, infatti, non potrebbe che giovare e impreziosire ulteriormente la grande stagione che stanno disputando i giocatori di mister De Candia.