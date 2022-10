Il Manfredonia vince il derby contro il San Severo

Il Manfredonia batte il San Severo nel derby con il più classico dei risultati. Il 2-0, stavolta, matura tra le "mura amiche" di Molfetta per i manfredoniani (sempre costretti a giocare le loro gare interne lontano dal Miramare. Oggi decisamente troppo lontano). I biancocelesti di mister De Candia la risolvono nella ripresa nel giro di quattro minuti: prima con Turitto al 28' e poi con Achik al 32'. Con questo successo i sipontini volano a 19 punti, + 5 sul Bisceglie sconfitto in casa dal Borgorosso Molfetta per 1-0, e rimediano allo 0-0 di domenica scorsa proprio contro i biscegliesi.

Male il San Severo, che galleggia a metà classifica a quota 10, stessi punti dell'Orta Nova dell'ex Bonetti, nonostante un organico di tutto rispetto e un allenatore, Rufini, decisamente top per la categoria. Terzultimo attacco del torneo con sole sette reti finora messe a segno e risultati troppo altalenanti per i giallogranata che, in settimana, hanno ufficializzato altri due rinforzi. Il primo è l'attaccante classe 1999, Alessandro Camporeale, nella passata stagione in D al Bisceglie con Rufini con cui ha giocato 6 partite. Il secondo è il mediano Adriano Casella, classe 2000, anch'egli al Bisceglie per un breve periodo nella passata stagione con Rufini (una sola presenza) prima di passare al Giarre (altre cinque presenze, sempre in Serie D) per poi finire la stagione con la casacca della Nocerina senza però mai scendere in campo.