Il Manfredonia marcia e si sbarazza del Corato con un poker

Serie C Girone C

Due gol per tempo e il Manfredonia taglia definitivamente le gambe a qualsivoglia velleità del Corato di giocarsi una sia pur risibile possibilità di agganciare il primo posto, ormai saldamente nelle mani dei sipontini lanciatissimi verso la Serie D. A segno Morra dopo 120 secondi e Giambuzzi al 16'. Poi tocca a Panelli al 79' e Achik all'85' chiudere definitivamente i conti contro i coratini che restano terzi a quota 43, nove punti in meno dei biancocelesti che guidano il girone A di Eccellenza pugliese con 52 punti. Una risposta sicuramente convincente quella ottenuta da mister De Candia dopo il pesante scivolone subito in settimana per 4-0 in casa del San Marzano, costato l'eliminazione dalle fasi nazionali della Coppa Italia di Eccellenza,