Manfredonia ok contro il Canosa. Di Benedetto regala altri colpi di mercato

Manfredonia inarrestabile. Sia sul campo che in sede di mercato invernale. Non c'erano dubbi che patron Di Benedetto provvedesse ad aprire il portafoglio per regalare ulteriori colpi ai tifosi biancocelesti. Su tutti Giuseppe Lopez, bomber di categoria, arrivato in riva al Golfo dopo una prima parte di stagione al Martina in Serie D dove il classe 1997 aveva messo a segno due gol in 12 apparizioni. Cresciuto nel Bari, in carriera ha indossato inoltre le casacche di Brindisi, Mola, Aurora Alto Casertano, Fasano, Sambuceto, United Sly Bari, Team Altamura, Cassino, Igea Virtus e Castello. Assieme a lui ufficializzato anche l'attaccante argentino Ezequiel Zaldua, classe 1988, vecchia conoscenza del patron che lo ha avuto a Trinitapoli nella passata stagione dove si è messo in luce siglando nove gol prima di passare in estate al Barletta. In Serie D, però, non è andato a segno in questa prima parte di stagione nelle sue sette apparizioni con i biancorossi. In Italia ha già giocato con Civitanovese, Anconitana, Chiesanuova e Valdichienti.

A fronte degli arrivi, che non saranno gli unici appena citati, ci dovranno essere necessariamente delle partenze perché la rosa dei sipontini è davvero troppo folta e non pochi sono gli elementi che finora hanno trovato poco spazio.

Per quel che concerne la gara disputata ieri a San Ferdinando (lavori al Miramare sempre di là da consegnare), la pattuglia di mister De Candia ha battuto 3-1 il Canosa, avversario ostico e che si sta anche rinfornzando (vedi la coppia Trotta-Manzari in attacco). A segno Bevilacqua all'11', Giambuzzi al 43' e, appunto, Lopez all'89'. I canosini accorciavano le distanze con l'ex Trotta al 58'. Le due squadre hanno terminato in dieci per le espulsioni di Pinto all'84' nei canosini e Lopez nei manfredoniani al 93'.

In attesa di Bisceglie-Mola, il Manfredonia è attualmente primo in classifica con 30 punti.