Al Manfredonia basta un gol. Quinta vittoria di fila e primato saldo

Bastano dieci minuti al Manfredonia per infilare la porta del Borgorosso Molfetta con Potenza, a Monte Sant'Angelo (Miramare sempre indisponibile), per raccogliere la quinta vittoria in altrettante gare di campionato e consolidare il primato in classifica a 15 punti con il nuovo logo celebrativo per i 90 anni di storia del club sipontino.

molfettesi nel primo tempo faticano a creare pericoli dalle parti di Chironi e si fanno vedere davanti solo con un paio di incursioni offensive degli esterni che però non riescono a rifornire le punte nel modo corretto. I sipontini conservano il pallino del gioco ma anche loro non costruiscono grandi occasioni per segnare. Una buona chance capita solo sui piedi dello stesso Potenza ma il suo tiro finisce a lato di poco. Dopo un primo tempo a tratti scialbo, la ripresa parte con un buon ritmo anche per il desiderio del Borgorosso di pareggiare i conti, pur senza alzare troppo il baricentro. Cubaj si rende protagonista a mezz’ora dal termine di una serpentina sulla fascia sinistra che termina con un tiro-cross che si spegne sul fondo dopo una deviazione. Dall’altra parte, il Manfredonia ci prova con un paio di conclusioni di Achik, entrato nel secondo tempo: nel primo caso il colpo di testa finisce alto, nel secondo la conclusione è troppo debole. Tra le fila biancorosse è evidente la mancanza dell’estro di Vitale, relegato in panchina perché non al meglio. Ventura non trova mai modo di pungere e soltanto Sallustio, entrato in campo nel finale, ha proprio in pieno recupero un’opportunità ottima per pareggiare i conti ma il suo colpo di testa ravvicinato viene bloccato da Chironi: finisce così 1-0 per la squadra allenata da mister De Candia.