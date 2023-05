Il Manfredonia blocca il Bisceglie e vola in finale contro il Gallipoli

Squadra in casa

Squadra in casa Manfredonia

Il Manfredonia blocca il Bisceglie al Miramare, finalmente tornato fruibile per i sipontini, e vola in finale play-off contro il Gallipoli. Questo il verdetto all'esito dello 0-0 maturato contro i nerazzurri dopo 120 minuti e dopo una settimana di polemiche da parte biscegliese per il costo del biglietto riservato ai suoi supporters e le annesse rimostranze che si accompagnano a ogni trasferta decisiva. Adesso l'ultimo ostacolo tra il Donia e la Serie D è la finalissima contro il Gallipoli che ha battuto l'Ugento nell'altra finale del girone B di Eccellenza pugliese.