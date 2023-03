Incredibile Incedit: seconda vittoria di fila

Squadra in casa

Squadra in casa Foggia Incedit

Seconda vittoria consecutiva, terza complessiva stagionale in campionato, per il Foggia Incedit che batte, stavolta davanti al proprio pubblico del campo Figc, l'Unione Calcio Bisceglie, avversario sicuramente più quotato tanto quanto lo era il Canosa la scorsa settimana. Nel primo tempo partenza sprint del Foggia Incedit che alla prima occasione punisce l'Unione con Edigio. Reazione immediata azzurra con Zinetti che con una azione personale pareggia i conti. Nella ripresa i dauni raddoppiano con Ambrosino e nel recupero fissano il finale sul 3-1 con eurogol da metà campo di Ferrantino. In classifica i foggiani restano penultimi, oggi a 14 punti, e rosicchiano qualcosa al Real Siti, che ha pareggiato contro il Canosa, e al San Severo, battuto dall'Orta Nova. Ma la distanza da colmare è sempre siderale rispetto alla terzultima (verdazzurri di Stornara e sanseveresi) che si trova a quota 26 punti.

FOGGIA INCEDIT: Carella, Cocinelli, Caggiano, Palumbo, Mascia, Ambrosino, Albano (51’st Lazzazzera), Tigre (8’st Ferrantino), Egidio (23’st Narciso), M.Monopoli, Siclari. In panchina: Del Prete, Guerrieri, Candela, Lo Campo. Allenatore: Enrico Lasalandra

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: G.Lullo, Cascione (1’st Petrignani), S.Lullo, Andriano, G.Monopoli, Bufi (10’st Stella), Liso (44’st Ferrante), Morra (26’st Binetti), Amoroso, Zinetti, Di Palma (26’st Saani). In panchina: Ancona, Di Pierro, De Marco, Dell’Olio. Allenatore: Rumma

MARCATORI: 4’pt Egidio (F), 9’ Zinetti (U);46’st Ambrosino (F), 51’ Ferentino (F)

AMMONITI: Cascione (U), Palumbo (F), Zinetti (U), Liso (U), Ferrantino (F), Stella (U)

ARBITRO: Lucanie (Molfetta). ASSISTENTI: Gorgoglione (Barletta), Nero (Barletta)