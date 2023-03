Anche il Polimnia passa a Foggia

Ancora una sconfitta, l'ennesima, per il Foggia Incedit di mister La Salandra. Al campo Figc passa il Polimnia con il più classico dei risultati. La squadra di Polignano a Mare va a segno con D'Amico e Selicati. Penultimo posto a quota otto punti per i "canarini", ormai destinati alla retrocessione in Promozione. E da stasera con una attenzione in più da dover prestare. Perché tra i numeri negativi c'è quello dei gol realizzati, appena 13 in 21 gare. Solo uno in più dello sconquassato Vigor Trani, ultimo a quota zero e con 110 gol sul groppone, oggi andato a segno contro il San Severo.