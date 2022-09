Foggia Incedit battuto in casa all'esordio in campionato dall'Orta Nova

Foggia Incedit, così non va. Ancora una sconfitta casalinga al campo Figc del capoluogo dauno per la neopromossa compagine di mister La Salandra. Oggi è toccato all'Orta Nova di mister Bonetti terminare il derby con i tre punti in saccoccia. Una sconfitta, dopo quella in Coppa Italia di categoria contro il San Severo, che deve far riflettere. Non foss'altro perché gli ortesi, nonostante un organico all'altezza della categoria, sono partiti in forte ritardo con un ripescaggio in Eccellenza ottenuto pochissime settimane fa.

Partono contratti i foggiani nel primo tempo e lasciano spazio alle incursioni degli ospiti. Al 3' Consolazio manda a lato a due passi da Caparro. Al 15' punizione di Ferrantino respinta da Capossele. Al 29' passano in vantaggio i biancazzurri con Lanzone. Al 31' colpo di testa di Narciso parato dal portiere ospite. Nella ripresa l’Orta Nova sfiora il raddoppio colpendo la traversa. Al 5' espulso Palumbo per fallo da ultimo uomo. Nella punizione conseguente grande parata di Capossele. Il Foggia Incedit non demorde anche in inferiorità numerica e cerca il pareggio. Al 23' contropiede dei padroni di casa ma ancora una volta il portiere ospite si oppone, stavolta a Saani. L'Orta Nova si rifà avanti ma Caparro c'è. Gol annullato all’Incedit per una dubbia carica sul portiere. Al 45' gran gesto atletico del centravanti foggiano Saani che, in rovesciata, colpisce in pieno la traversa.

Intanto, in settimana, l'Orta Nova ha stertto una partnership con la Toro Capital Fund, un fondo di private equity internazionale che si affaccia nell'Eccellenza pugliese. Il fondo d'investimento lussemburghese Toro Capital Fund, già proprietario del club calcistico piemontese Casale Calcio, militante in Serie D (mediante l'Advisor torinese Console and Partners), ha stretto una partnership strategica con i club ortese. Tale accordo, voluto fortemente dal nuovo organigramma societario degli ortesi, è unica nel suo genere. Difatti tali fondi investono solamente in club calcistici dalla D fino alla Serie A, con infrastrutture come stadi, centri sportivi e ccademy.

Tale collaborazione è importante, oltre che sul lato finanziario, anche su quello sportivo. Dato che il Casale Calcio e l'Asd Orta Nova potranno interscambiarsi esperienze, calciatori, organizzare eventi congiunti proprio come la raccolta fondi (crowfunding) che inizierà a breve da parte dell'Orta Nova per coinvolgere tifosi ed imprese del territorio in un progetto importante sia sul piano sociale che economico e di sviluppo territoriale.