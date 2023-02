Il Foggia Incedit crolla e il Corato fa festa

Il Foggia Incedit crolla in casa contro il Corato e, complici le vittorie di Orta Nova e San Severo, si avvia mestamente al ritorno pressoché certo in Promozione dopo un solo anno in Eccellenza. Anche se non era certo oggi l'occasione per raccogliere l'intera posta in palio contro il Corato, terza forza del girone a tre punti di distanza dalla coppia di testa Manfredonia-Bisceglie. I coratini, infatti, la chiudono praticamente già nel primo tempo con Brandonisio e Suriano su calcio di rigore. Nella ripresa Kone completa l'opera per i neroverdi prima che Monopoli renda la pillola relativamenre meno amara per i foggiani. La classifica dei dauni piange con appena otto punti racimolati in 18 gare. Giovedì altro impegno improbo contro la capolista Manfredonia nel recupero del derby sospeso per infortunio occorso all'arbirtro. La salvezza senza passare attraverso i play-out dista ormai 15 punti. E tra "canarini" e Orta Nova, cioè tra penultima e terzultima, sono ben 14 i punti di distanza. Una differenza abissale che non permetterebbe nemmeno di giocarsi i play-out. Davvero un peccato per un club che, nonostante gli sforzi compiuti in sede di calciomercato, non è riuscito a raddrizzare le sorti di una stagione andata malissimo e che pure era nata sotto ben altri auspici. Probabilmente un cambio alla guida tecnica avrebbe giovato. Ma ormai è (quasi) troppo tardi.