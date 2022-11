Il Canosa espugna Foggia. Ma è scambio di accuse tra Incedit e canosini

Ancora una sconfitta per il Foggia Incedit che ha perso 1-0 al campo Figc contro il Canosa. Decisiva la rete di Loseto all'83'. Classifica sempre più preoccupante per la squadra di mister La Salandra, piantata in penultima posizione a tre punti, ben 6 di distacco dalla zona salvezza e col solo Trani messo peggio.

La gara tra foggiani e canosini, però, termina nel peggiore dei modi al triplice fischio. Un calciatore del Canosa sarebbe stato aggredito e avrebbe fatto ricorso alle cure dei sanitari agli Ospedali Riuniti di Foggia. "A fine partita - si legge nella nota diffusa dalla socierà canosina - nello spazio riservato agli atleti ove possono accedere solo i tesserati, un calciatore del Canosa è stato aggredito e percosso violentemente. Sono intervenuti sia i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Foggia che tre pattuglie della Polizia. L'atleta è stato soccorso dal 118 a trasportato presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia per una tac.

Diversa la versione del Foggia Incedit: "Segnaliamo e raccontiamo quanto successo nel fine gara fra Foggia Incedit e Canosa Calcio. Al triplice fischio finale dell'arbitro, dopo che i calciatori del Canosa, senza essere attaccati e ostacolati, hanno festeggiato con i loro tifosi la vittoria, nel rientrare negli spogliatoi i tesserati del Canosa che erano sugli spalti hanno tentato di accedere nell'area al momento non accessibile, in quanto non era ancora rientrata la terna arbitrale, aggredendo l'addetto alla sicurezza che presidiava il cancello. Tutto questo ha scaturito un parapiglia generale coinvolgendo anche i tifosi del Canosa che addirittura hanno provato a scavalcare il cancello. Noi, come società, siamo intervenuti nel cercare di bloccare questa inspiegabile e assurda invasione".