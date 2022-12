Foggia Incedit: colpo in attacco. Saluta un difensore

Il Foggia Incedit dovrà indubbiamente essere protagonista del mercato di riparazione. Obiettivo rinforzare un organico che non sembra essere all'altezza del campionato di Eccellenza, con un attacco anemico e che attualmente è penultimo in classifica, davanti solo al disastrato Vigor Trani, prossimo avversario di domenica. Alla corte di mister La Salandra approda Marco Monopoli, attaccante classe 1996, reduce dalla prima parte di stagione con l'Unione Calcio Bisceglie con cui, tuttavia, non è mai andato a segno in sette presenze complessive. E' comunque un elemento di categoria di cui, in passato, si diceva un gran bene. Cresciuto nel Foggia, ha giocato con Audace Cerignola, San Severo, Lavello, Vigor Trani, Orta Nova e Manfredonia. Vanta anche otto presenze e una rete in Serie D con la casacche dei sanseversi prima e dei cerignolani poi.

Saluta Antonio Ciccarelli. Il difensore classe 1989, alla quarta stagione con i "canarini", è stato però bloccato da un serio infortunio a inizio stagione. Ora scende di categoria e si accorda con la Nuova Daunia.