L'Incedit nulla può contro il Bisceglie che vince a Foggia

Il Foggia Incedit non si riprende. Nemmeno il mercato di riparazione è finora riuscito a raddrizzare le sorti di una stagione che ormai sembra compromessa. Perché a meno di un "suicidio" di Orta Nova e San Severo, ben 12 punti sopra i "canarini" di mister La Salandra, la presenza dei foggiani nel girone A di Eccellenza rischia seriamente di essere una comparsata. Attenuante odierna è quella per cui non era certo questa i l'occasione per far punti, che restano appena 7 in graduatoria, conto la (momentanea) capolista Bisceglie che si è imposta al campo Figc grazie a un gol messo a segno da Doukoure al 19' della ripresa.