Colpaccio San Marco a San Severo. Ruggieri torna e segna subito nel derby

La caduta del San Severo si propaga anche sul campo. Al "Ricciardelli" passa il San Marco di misteri Iannacone che si porta a casa tre punti pesantissimi. Termina con il più classico dei risultati un derby che i giallogranata erano riusciti a chiudere sullo zero a zero nei primi 45 minuti. Nella ripresa, salgono in cattedra i celestegranata che vanno a segno prima con Caruso e poi con Domenico Ruggieri, attaccante classe 1998, fresco di ritorno al San Marco (dieci gol in 26 apparizioni nella scorsa stagione) dopo una prima parte di campionato con la casacca del Castelvetro in Eccellenza emiliana. I garganici, inoltre, hanno ufficializzato anche l'ingaggio del difensore Samuele Sicuro, classe 2003, nelle ultime tre stagioni all'Atletico Vieste.