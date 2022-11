Il San Severo dà un calcio alla crisi e batte l'Orta Nova nel derby

Un gol di Alessandro Morra al 18' basta al San Severo per battere nel derby l'Orta Nova degli ex Bonetti, Consolazio (oggi assente), Dascoli e Torraco. Una vittoria che è ossigeno puro dopo giorni travagliati in cui si sono registrati, nel giro di poche ore, gli addii del direttore generale Andrea Di Buduo e del "diesse" Andrea Florio. Ufficialmente per motivi legati alle annose questioni legate al "Ricciardelli", che attende il rifacimento del campo in erba sintetica e la realizzazione di una ulteriore tribuna per aumentare la capienza di una struttura che, comunque, non può certo diventare uno stadio per la sua particolare collocazione, pienamente inglobata nel tessuto urbano sanseverese. Una questione che vede in aperta contrapposizione il presidente Dino Marino e l'Amministrazione comunale Miglio. Tuttavia, ed è più di una impressione, le cause degli addii dei due dirigenti va anche ricercata in un avvio di stagione tutt'altro che esaltante per il San Severo. Partito da favorito e che invece galleggia nella zona medio bassa della classifica. Se per il direttore generale le cause della sua uscita di scena possono anche ricondursi quasi esclusivamente alle questioni di carattere organizzativo, è più difficile immaginare egual motivazione nel caso di Florio. Di tutta evidenza la difficile convivenza con un allenatore-manager come Danilo Rufini, le cui scelte degli uomini attraverso cui rinforzare i giallogranata a inizio stagione sono decisamente evidenti sia negli elementi di esperienza che nella mini colonia di ex Bisceglie aggregatisi via via nel corso delle ultime settimane. I risultati non gli stanno dando ragione. Ma gli va anche dato atto che con il suo avvento si sono avvicinati più sponsor utili a contribuire economicamente alla stagione del centenario e a un campionato di vertice. Così, finora, non è stato. Appuntamento giovedì per il recupero della gara contro la squadra "materasso" del torneo, la Vigor Trani.