Il Manfredonia piega il San Severo nel derby. La Serie D si avvicina

Serve Esteban Giambuzzi nella ripresa per piegare il San Severo nel derby del "Ricciardelli". Dopo la "passeggiata" di Foggia di giovedì nel recupero di un altro derby, stavolta contro l'Incedit, il Manfredonia di mister De Candia fatica per battere i giallogranata di mister Rufini. Derby vero, testimoniato dalle espulsioni di Conticchio prima, tra le fila dei sipontini, e Bruno poi tra i sanseveresi. Ma la notizia bomba di giornata è indubbiamente il crollo del Bisceglie a Molfetta contro il Borgorosso. I nerazzurrostellati perdono 3-1 e vengono agganciati al secondo posto dal Corato vittorioso di misura sull'Orta Nova. Adesso la distanza tra manfredoniani biscegliesi e coratini è di 6 punti. La Serie D si avvicina sempre più per i biancocelesti di patron Di Benedetto