Pari e patta tra San Marco e San Severo. Paolo Augelli dice addio al calcio giocato

Un derby che non aveva nulla da dire per la classifica con la salvezza ormai ampiamente acquisita sia dal San Severo che dal San Marco. Che quindi hanno potuto giocare una gara senza ansie da prestazione al punto da dividersi la posta in palio come giusto che sia in un match di fine stagione. Al "Tonino Parisi" termina uno pari tra i celestegranata di mister Iannacone, autore dell'ennesimo miracolo, e i giallogranata di mister Rufini, la grande delusione del girone A di Eccellenza pugliese. Nel tabellino marcatori finiscono Cannarozzi per i sanseveresi e Colella che riporta il risultato in parità per i garganici su calcio di punizione. La partita ha comunque avuto il suo toccante significato perché ha rappresentato l'ultima volta sul rettangolo verde di Paolo Augelli, difensore, capitano del San Marco e fratello del compianto Rocco, attaccante prematuramente scomparso qualche anno fa a causa di un male terribile.