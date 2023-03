Il San Marco di misura sul Real Siti nel derby

Vittoria del San Marco tra le mura amiche del "Tonino Parisi" contro il Real Siti nel derby di Capitanata di giornata. Accade tutto nella prima frazione con gli ospiti di mister Lo Polito che passano in vantaggio con Oscar Lorenzo con una conclusione dalla distanza. I padroni di casa di mister Iannacone pareggiano con Ruggieri, abile a concludere un contropiede di Dragano. Ci pensa poi il solito bomber Salerno a portare in vantaggio i suoi e a regalare tre punti ai sammarchesi che, ora, sono a quota 30 punti. Per i verdazzurri di Stornara, invece, quartultimo posto a quota 25, un sol punto in più dei "vicini di casa" ortesi.