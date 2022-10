Orta Nova corsaro a San Marco

L'Orta nova di mister Francesco Bonetti pirateggia al "Tonino Parisi" di San Marco in Lamis e si porta via tre punti. Valentino al 71' l'autore della sortita ortese sul Gargano. Una boccata d'aria fresca per la compagine biancazzurra che, in settimana, aveva salutato la Coppa Italia di categoria all'esito del pesante 4-0 casalingo (si fa per dire dato che l'Orta Nova gioca a San Ferdinando) rifilato dal Canosa (che all'andata aveva vinto 1-0) grazie ai gol messi a segno da Perez (doppietta che si è andata ad aggiungere alla rete siglata al San Sabino), Camara e Pinto e dopo che, domenica scorsa, aveva perso con l'identico risultato e sempre in casa contro il Bisceglie. L'Orta Nova, così come San Marco e Corato (il Trani non fa testo), è ancora a quota zero nella casella dei pareggi in campionato.