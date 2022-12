Tris San Marco nel derby contro il Foggia Incedit

Il San Marco conquista tre punti importanti al "Tonino Parisi" regolando 3-0 il Foggia Incedit nel derby, in quello che si poteva considerare a tutti gli effetti uno scontro in chiave salvezza. Più che altro era una occasione ghiotta per i celestegranata di mister Iannacone per fare un sol boccone dei foggiani, nettamente allo sbando, che chiudono un girone d'andata disastroso al penultimo posto con soli 6 punti e una sola vittoria racimolata, domenica scorsa, contro il povero Vigor Trani. Oggi a segno la "premiata" ditta Ruggieri-Salerno con Sicuro a chiudere la contesa per i garganici. La classifica sorride con 17 punti, quattro in più sulla zona play-out e un cammino sostanzialmente in linea con l'obiettivo salvezza, primario per i sammarchesi.

In casa Incedit si registra l'arrivo di Moussa Souare, attaccante classe 1998 proveniente dall'Unione Sportiva Mola con cui ha segnato tre gol in dodici apparizioni nella prima parte di questa stagione. A lui il compito di far dimenticare in fretta i flop Saani e Musa Leigh (svincolato già da un po'). Di certo, però, non basterà il suo arrivo agli ordini di mister La Salandra (dopo quello di un altro attaccante come Monopoli) per risollevare le sorti di una squadra che ha bisogno di rinforzarsi pesantemente in tutti i reparti.