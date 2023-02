Il San Severo rimonta il Real Siti e si aggiudica il derby

Vittoria in rimonta per il San Severo di mister Rufini che si impone al "San Rocco" di Stornara contro il Real Siti. I verdazzurri di mister Lo Polito si portano in vantaggio con Alexis Ramos dopo 6 giri di lancetta ma vengono riacciuffati a inizio ripresa da Grumo direttamente da calcio d'angolo. Il Real Siti, però, raddoppia ancora con bomber Ramos prima di cadere sotto i colpi di Grumo, stavolta a segno dagli undici metri, e di Di Schiena che fissa il finale sul 2-3. In classifica i sanseveresi passano a quota 23, un punto in più sull'Orta Nova terzultimo, e guardano da vicino sia la coppia San Marco-Real Siti a quota 24, che quella Canosa-Poliminia a quota 25. Il Borgorosso è a 26 punti, tangibile dimostrazione di come ci siano ben sette squadre in un fazzoletto di quattro punti.