Il Manfredonia riacciuffa il Real Siti nel derby. L'Orta Nova pareggia a Canosa

Smaltita la sbornia per la vittoria di Polignano a Mare per 3-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia di categoria (doppietta di Potenza e Lobosco per i biancocelesti), il Manfredonia se la vede brutta a Stornara contro il Real Siti della "legione straniera" ma alla fine salva la faccia. Termina due pari con vantaggio sipontino di Montrone al 40' rintuzzato dai gol di Da Silva al 7' e Ramos al 17' della ripresa. Ci pensa Turitto al 28' a riacciuffare i padroni di casa e a mantenere la vetta della classifica per i suoi.

L'Orta Nova di mister Di Flumeri, subentrato a Bonetti, coglie un buon pari a Canosa contro una squadra ben attrezzata allenata da Massimiliano Oliveri. Passano i canosini con Pinto al 18' e pareggia Dascoli su calcio di rigore al 73'.