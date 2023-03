Incedit in striscia positiva: pareggio nel derby contro il Real Siti

Porosegue la strscia positiva del Foggia Incedit che, dopo averne vinte due di fila contro Canosa e Unione Calcio Bisceglie, strappa un punto in casa del Real Siti nel derby contro un avversario che, tuttavia, ha già "mollato" da qualche domenica. Al "San Rocco" passano in vantaggio i "canarini" di mister La Salandra con bomber Siclari al quarto minuto. I verdazzurri di mister Lo Polito pareggiano al 24' con Barrasso. Nella ripresa emozioni nel finale col momentaneo sorpasso del Real Siti ad opera di Consolazio al 38' e pari definitivo del solito Siclari due minuti più tardi. In classifica, tuttavia, il destino è segnato per i foggiani a due partite dal termine della stagione. La penultima posizione a quota 15 non permette di poter sperare nei play-out. Orta Nova e Real Siti, in terzultima posizione, sono a quota 27. Troppo netto il distacco e tanti rimpianti per il Foggia Incedit che avrebbe dovuto (e probabilmente potuto) svegliarsi molto prima delle ultime tre gare.