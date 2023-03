Poker Orta Nova nel derby contro il San Severo

L'Orta Nova di mister Di Flumeri cala il poker e batte il San Severo nel derby disputato a San Ferdinando di Puglia. Termina 4-2 per i padroni di casa che passano in vantaggio al 25' con Davide Lamacchia. Il match si accende nella ripresa: raddoppia Lanzone, accorcia le distanze Cicerelli per i giallogranata che pareggiano i conti con Martignetti autore di un gran gol dalla distanza. Gli ortesi però non ci stanno e dilagano con Vincenzo Valentino prima e Davide Cormio poi. In classifica gli ortesi scavalcano Real Siti e San Severo passano a quota 27 e mantenendo un punto di vantaggio sui verdazzurri e sui giallogranata di mister Rufini (attualmente terzultimi).