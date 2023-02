Festival del gol nel derby. L'Orta Nova batte il San Marco

Squadra in casa

Squadra in casa Orta Nova

L'Orta Nova vince contro il San Marco nel derby. A San Ferdinando di Puglia, la squadra di mister Di Flumeri ha ragione dei garganici di mister Iannacone che pure reagiscono nonostante, a un certo punto, la gara fosse virtualmente compromessa sul 4-1 per i padroni di casa. Apre le danze Davide Lamacchia al 35' e due minuti dopo raddoppia Pasquale Valentino. Menicozzo accorcia le distanze per i celestegranata che poi crollano sotto i colpi di Pasquale Valentino al 47' e Nannola al 62'. Tardiva la reazione degli ospiti con la doppietta di bomber Salerno. L'Orta Nova conquista tre punti fondamentali per allungare la distanza, ormai abissale, sul Foggia Incedit penultimo e si porta a soli due punti dalla coppia San Marco-Real Siti (oggi battuto dal San Severo) a quota 24.