Manfredonia forza 7, Orta Nova schiantato

Il Manfredonia è una certezza. Capolista del girone A di Eccellenza pugliese, sia pur in momentaneo condominio con il Bisceglie a quota 36 in virtù della gara da recuperare contro l'Incedit, la pattuglia di mister De Candia "pirateggia" in quel di San Ferdinando di Puglia in casa dell'Orta Nova. Derby senza storia: finisce 7-0. A segno l'under Fornaro, classe 2005, nel primo tempo e di Achik, Lopez, ancora Achik, Lobosco e una doppietta di Zaldua (primo dei due gol siglato su calcio di rigore). Notte fonda per l'Orta Nova di mister Di Flumeri, terzultimo in classifica a quota 16 punti, tre in meno del San Severo, oggi redivivo in casa contro il Canosa. Tempo di riflessioni in seno al club ortese. Il cambio Bonetti-Di Flumeri in panchina, finora, non ha migliorato la situazione, anzi. E i fantasmi della clamorosa retrocessione dello scorso campionato con l'infausto cambio Palmieri-Agnelli in panca, tornano ad inquietare i colori biancazzurri.